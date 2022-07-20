О нас

В Украине ответили, сколько населенных пунктов еще придется освободить

В Украине ответили, сколько населенных пунктов еще придется освободить По состоянию на сегодня украинские защитники освободили от российских военных более тысячи городов и сел Украины. Впереди деоккупация еще более 2,5 тыс маленьких деревень и городов.
Другие страны
20 июля 2022 г. 01:49
В Украине ответили, сколько населенных пунктов еще придется освободить

По состоянию на сегодня украинские защитники освободили от российских военных более тысячи городов и сел Украины. Впереди деоккупация еще более 2,5 тыс маленьких деревень и городов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал во время дискуссии, организованной Atlantic Council.

"Мы уже освободили более одной тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов", – заявил он.

Министр обороны подчеркнул, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

"Россию бесспорно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, в которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", – отметил Резников

По его убеждению, Россия сядет за стол переговоров лишь после сокрушительного удара на поле боя, что Россия будет открыта к серьезному разговору с Украиной лишь после того, как потерпит поражение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Rusiya nəzarətində olan kənd və qəsəbələrinin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Профильный комитет Сената США одобрил документы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Профильный комитет Сената США одобрил документы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
20 июля 2022 г. 01:05
США выделят Киеву новый пакет военной помощи
США выделят Киеву новый пакет военной помощи
20 июля 2022 г. 00:07
На дамбе Гувера в США произошел взрыв
На дамбе Гувера в США произошел взрыв
19 июля 2022 г. 22:24
Драги обсудил ситуацию в Украине с Зеленским
Драги обсудил ситуацию в Украине с Зеленским
19 июля 2022 г. 21:06
Polymetal может продать российские активы
Polymetal может продать российские активы
19 июля 2022 г. 20:59
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия
Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия
19 июля 2022 г. 20:45
TotalEnergies, Occidental и Eni планируют наладить поставки попутного газа в ЕС из Алжира
TotalEnergies, Occidental и Eni планируют наладить поставки попутного газа в ЕС из Алжира
19 июля 2022 г. 20:40
Правительство Украины одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 млрд долларов
Правительство Украины одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 млрд долларов
19 июля 2022 г. 20:31
Три кандидата прошли в следующий тур выборов премьера Британии
Три кандидата прошли в следующий тур выборов премьера Британии
19 июля 2022 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi