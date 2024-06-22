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В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина

В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина Тело мужчины со следами взрывных травм было обнаружено утром в парке украинского города Одесса.
Другие страны
22 июня 2024 г. 13:06
В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина

Тело мужчины со следами взрывных травм было обнаружено утром в парке украинского города Одесса.

Как передает Report, об этом сообщили в областном управлении полиции.

На место были вызваны кинологи и взрывотехники, во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно, ручной гранаты.

На теле мужчины, которым оказался 43-летний житель Одессы, обнаружили травмы, характерные для взрывных, говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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