В Украине от взрыва гранаты погиб мужчина

Тело мужчины со следами взрывных травм было обнаружено утром в парке украинского города Одесса.

Тело мужчины со следами взрывных травм было обнаружено утром в парке украинского города Одесса.

Как передает Report, об этом сообщили в областном управлении полиции.

На место были вызваны кинологи и взрывотехники, во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно, ручной гранаты.

На теле мужчины, которым оказался 43-летний житель Одессы, обнаружили травмы, характерные для взрывных, говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.