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В Украине от огневого воздействия России пострадало более 60 населенных пунктов

В Украине от огневого воздействия России пострадало более 60 населенных пунктов От огневого воздействия России пострадало более 60 населенных пунктов в Украине.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 10:14
В Украине от огневого воздействия России пострадало более 60 населенных пунктов

От огневого воздействия России пострадало более 60 населенных пунктов в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Украинская Правда, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки российские войска нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны".

От огневого воздействия врага пострадало более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Ставок, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григорьевка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате удара России по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения.

Ночью ракетному обстрелу со стороны России подвергся город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

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