В Украине от обстрелов погиб журналист

От обстрелов российского противника погиб журналист Александр Махов.
"Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.
Он также называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинского журналиста и добровольца Александра Махова.
Об этом он рассказал в своем видеообращении.
"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове - известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким - с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", - отметил Зеленский.
По словам президента, с первого дня полномасштабной войны Махов был на фронте.