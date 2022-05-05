В Украине от обстрелов погиб журналист

От обстрелов российского противника погиб журналист Александр Махов.

От обстрелов российского противника погиб журналист Александр Махов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на Facebook-странице телеканала "Украина24", на котором работал Махов.

"Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

Он также называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинского журналиста и добровольца Александра Махова.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове - известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким - с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", - отметил Зеленский.

По словам президента, с первого дня полномасштабной войны Махов был на фронте.