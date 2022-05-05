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В Украине от обстрелов погиб журналист

В Украине от обстрелов погиб журналист От обстрелов российского противника погиб журналист Александр Махов.
Другие страны
5 мая 2022 г. 07:44
В Украине от обстрелов погиб журналист

От обстрелов российского противника погиб журналист Александр Махов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на Facebook-странице телеканала "Украина24", на котором работал Махов.

"Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

Он также называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель украинского журналиста и добровольца Александра Махова.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове - известном журналисте. Уверен, вы видели его репортажи на телеканалах "Украина" и "Дом". Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким - с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти настоящий материал. Сильный материал", - отметил Зеленский.

По словам президента, с первого дня полномасштабной войны Махов был на фронте.

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