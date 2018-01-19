В Украине от кори умерли восемь человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ С момента вспышки кори в Украине погибли восемь человек. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", — заявила Супрун в Верховной раде.

По ее словам, среди вакцинированного населения нет ни одного смертельного случая.

Отметим, в Украине в 2017 году зафиксировано 4782 случая заболевания корью.