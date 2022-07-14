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В Украине остаются заминированными более 20 млн гектаров земли

В Украине остаются заминированными более 20 млн гектаров земли "С начала войны в Украине от взрывоопасных предметов очищено более 64 000 гектаров украинской земли. Однако загрязненными остаются еще более 20 миллионов гектаров".
Другие страны
14 июля 2022 г. 18:18
В Украине остаются заминированными более 20 млн гектаров земли

"С начала войны в Украине от взрывоопасных предметов очищено более 64 000 гектаров украинской земли. Однако загрязненными остаются еще более 20 миллионов гектаров".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктор Витовецкий во время брифинга.

По его словам, за минувшие сутки пиротехники обезвредили 626 боеприпасов и обследовали территорию площадью 60 гектаров.

"С начала войны обезврежено почти 160 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 тыс. авиабомб. Очищена территория площадью более 64 тыс. гектаров. Остается потенциально загрязненной территория более 220 000 квадратных километров – это свыше 20 миллионов гектаров", - сказал Витовецкий.

Отмечается, что в результате боевых действий 41 сотрудник ГСЧС погиб, 134 получили травмы, 6 попали в плен. Уничтожено и повреждено почти 1 500 единиц спасательной техники и 240 зданий.

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