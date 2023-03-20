В Украине около 10 тыс. выехавших за границу призывников не вернулись в страну

Порядка 10 тысяч мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины по системе "Шлях" ( "Путь" - ред.), не вернулись в страну. При этом призывники составили около 11% от всех выехавших за границу.

Порядка 10 тысяч мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины по системе "Шлях" ( "Путь" - ред.), не вернулись в страну. При этом призывники составили около 11% от всех выехавших за границу.

Как передает Report , об этом сообщает украинское издание "Главком".

"В систему "Путь" было внесено 96 442 мужчины призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66 374 человека", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что больше всего покинувших Украину проживали в Волынской, Тернопольской, Львовской областях.