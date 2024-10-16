В Украине объявлена эвакуация жителей ряда районов Харьковской области

В Украине принято решение об обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской городских общин Харьковской области.

В Украине принято решение об обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской городских общин Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Решение он объяснил повышенной военной опасностью и невозможностью начать отопительный сезон на данной территории.

"Ввиду этого сегодня на заседании Совета обороны области нами было принято решение насчет обязательной эвакуации всего гражданского населения из общин Купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся ближе к линии фронта", - добавил Синегубов.

Он уточнил, что только на левом и правом берегах реки Оскол проживают около 7 тысяч людей.

Синегубов подчеркнул, что для эвакуации подготовили места в Харькове, при этом из Купянска и близлежащих общин уже было эвакуировано 234 ребенка вместе с их семьями.

Также, по его словам, сегодня была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из поселка Боровая Изюмского района.