В Украине объявили об освобождении Вышгородского района

Вооруженные силы Украины установили полный контроль над Вышгородским районом Киевской области. Силы обороны продолжают контрнаступление и анонсируют хорошие новости в течение одного-двух дней.
Он отметил, что по многим направлениям ВСУ достигли значительных успехов и продолжают наступательные действия. Грузевич пообещал хорошие новости уже в ближайшие дни.
"Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу. Вышгородский район уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть замечательную картину, и дальше развивать свой успех", – подчеркнул Грузевич.
Следует отметить, что в своем выступлении Грузевич оговорился, сказав "Вышгород", а не "Вышгородский район".
Однако бригадный генерал призвал не слишком расслабляться, поскольку у противника есть силы, чтобы нанести ответный удар, прежде всего следует опасаться ракетных ударов, которыми противник продолжает уничтожать инфраструктуру городов.