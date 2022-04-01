В Украине объявили об освобождении Вышгородского района

Вооруженные силы Украины установили полный контроль над Вышгородским районом Киевской области. Силы обороны продолжают контрнаступление и анонсируют хорошие новости в течение одного-двух дней.

Вооруженные силы Украины установили полный контроль над Вышгородским районом Киевской области. Силы обороны продолжают контрнаступление и анонсируют хорошие новости в течение одного-двух дней.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге 31 марта заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Он отметил, что по многим направлениям ВСУ достигли значительных успехов и продолжают наступательные действия. Грузевич пообещал хорошие новости уже в ближайшие дни.

"Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу. Вышгородский район уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть замечательную картину, и дальше развивать свой успех", – подчеркнул Грузевич.

Следует отметить, что в своем выступлении Грузевич оговорился, сказав "Вышгород", а не "Вышгородский район".

Однако бригадный генерал призвал не слишком расслабляться, поскольку у противника есть силы, чтобы нанести ответный удар, прежде всего следует опасаться ракетных ударов, которыми противник продолжает уничтожать инфраструктуру городов.