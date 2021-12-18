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В Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом Омикрон-штамм коронавируса выявлен на Украине минувшей ночью.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 14:45
В Украине обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом

Омикрон-штамм коронавируса выявлен в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм "омикрон", - написал он.

По словам министра, вирус завезли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", - проинформировал министр, добавив, что сейчас устанавливается круг контактных лиц зараженного.

Ляшко призвал жителей страны вакцинироваться и избегать поездок в страны, где доминирует омикрон-штамм.

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Версия на английском языке Ukraine sees first case of omicron variant infection

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