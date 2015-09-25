​В Украине обнаружены новые останки жертв крушения Boeing

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Новые останки жертв крушения малайзийского Boeing обнаружены в Украине.

По сообщениям Report, об этом передает ТАСС сообщение министерства безопасности и юстиции Нидерландов.

"Останки были обнаружены рядом с населенным пунктов Грабово, - подчеркнули в министерстве. - В ближайшее время их доставят в Харьков, а оттуда они будут направлены в Амстердам".

Отмечается, что сих пор не идентифицированы останки двух из 298 человек с борта самолета. Теперь найденные останки передадут голландским экспертам-криминалистам.

Напомним, что авария произошла 17 июля 2014 года: малайзийский Boeing, летевший из из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение в районе Донецка. Погибли 298 человек, бывшие на борту, граждане 10 государств.