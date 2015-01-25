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    В Украине объявлен день траура по погибшим в Мариуполе

    Соответствующий указ глава государства подписал сегодня ночью

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В связи с гибелью мирных жителей Мариуполя 24 января 2015 года в результате массированного обстрела жилых районов города боевиками в Украине объявлен день траура.

    Как сообщает Report, соответствующий указ глава государства подписал сегодня ночью.

    На домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины приспущен государственный флаг.

    Напомним, что под обстрел в Мариуполе попали 67 домов, 4 школы и 3 детсада. Погибли 29 мирных жителей, еще 93 раненых госпитализированы.

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