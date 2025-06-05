В Украине не планируют снижение мобилизационного возраста

В Украине не планируется никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

В Украине не планируют снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Что касается законопроекта, связанного с мобилизацией с 18 лет, такого законопроекта в Верховной Раде нет и не планируется, насколько я знаю, ни вноситься, ни рассматриваться", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.

Он напомнил, что Верховная Рада снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

"Мы создали особые условия, контракт для тех (от 18 до 25 лет), кто хочет добровольно <...> Других инициатив пока не планируется в Верховной Раде", - отметил Стефанчук.