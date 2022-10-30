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В Украине назвали условия начала переговоров с РФ

В Украине назвали условия начала переговоров с РФ Единственным реалистичным предложением относительно возможных переговоров с Москвой должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины.
Другие страны
30 октября 2022 г. 16:34
В Украине назвали условия начала переговоров с РФ

Единственным реалистичным предложением относительно возможных переговоров с Москвой должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины.

Как передает Report, об этом написал представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook, комментируя недавние заявления главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова.

По его словам, пока Россия продолжает "совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя".

"Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и выведение российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - отметил О.Николенко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине.

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