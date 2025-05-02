В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США

Инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации в Верховной Раде
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"Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд - ред.) Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте - ред.) мы имеем задачу запустить фонд", - сказала Свириденко.
Она отметила, что Киев хочет ратифицировать соглашение как можно скорее.
"И, конечно, мы хотим финализировать другие технические вопросы, которые имеют отношение к фонду", - отметила вице-премьер.