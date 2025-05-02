О нас

В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США

В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США Инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.
Другие страны
2 мая 2025 г. 02:21
В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США

Инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации в Верховной Раде соглашения с США о недрах.

Как передает Report, об этом агентству "РБК-Украина" заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд - ред.) Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте - ред.) мы имеем задачу запустить фонд", - сказала Свириденко.

Она отметила, что Киев хочет ратифицировать соглашение как можно скорее.

"И, конечно, мы хотим финализировать другие технические вопросы, которые имеют отношение к фонду", - отметила вице-премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением
Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением
2 мая 2025 г. 02:47
В тяжелом ДТП на северо-западе Пакистана погибли восемь человек
В тяжелом ДТП на северо-западе Пакистана погибли восемь человек
2 мая 2025 г. 01:48
Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева
Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева
2 мая 2025 г. 00:24
Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины
Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины
1 мая 2025 г. 23:50
Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии
Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии
1 мая 2025 г. 23:33
Вучич: Сербия останется на пути вступления в Евросоюз
Вучич: Сербия останется на пути вступления в Евросоюз
1 мая 2025 г. 23:21
Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ
Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ
1 мая 2025 г. 23:05
Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН
Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН
1 мая 2025 г. 22:39
Председательство в Совбезе ООН перешло к Греции
Председательство в Совбезе ООН перешло к Греции
1 мая 2025 г. 22:28
Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров
Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров
1 мая 2025 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi