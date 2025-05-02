В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США

Инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.

Инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации в Верховной Раде соглашения с США о недрах.

Как передает Report , об этом агентству "РБК-Украина" заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд - ред.) Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте - ред.) мы имеем задачу запустить фонд", - сказала Свириденко.

Она отметила, что Киев хочет ратифицировать соглашение как можно скорее.

"И, конечно, мы хотим финализировать другие технические вопросы, которые имеют отношение к фонду", - отметила вице-премьер.