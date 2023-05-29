В Украине назвали необходимое количество F-16 для превосходства в воздухе

Украине требуется по крайней мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц для завоевания превосходства в воздухе на конкретном направлении.

Украине требуется по крайней мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц для завоевания превосходства в воздухе на конкретном направлении.

Как передает Report со ссылкой на "Украинскую правду", такое количество назвал начальник авиации командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

При этом он отметил, что Киев получил достаточно мощную помощь от западных партнеров, в том числе радиолокационные станции обнаружения и зенитные ракетные комплексы. В связи с этим Голубцов выразил мнение, что у России нет "преимущества в воздухе как такового, тактического или оперативного".

Украинский генерал также прокомментировал, насколько сложно скрыть истребители на территории страны. По его словам, в данном вопросе необходим комплексный подход, включающий маскировку и рассредоточение самолетов, а также их перемещение с одного аэродрома на другой.