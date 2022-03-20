В Украине назвали количество жертв в Киеве

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка.
Отмечается, что в целом в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских садика; в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.
"228 человек погибло, из них 4 ребенка. 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей", - отмечается в сообщении.
В то же время отмечается, что в Киеве возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни.