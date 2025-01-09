В Украине назвали число пропавших без вести с начала войны

Порядка 71 тысячи человек пропали без вести в Украине с начала войны.

Порядка 71 тысячи человек пропали без вести в Украине с начала войны.

Как передает Report , об этом местным СМИ сообщил комиссар Украины по делам пропавших без вести Артур Добросердов.

По его словам, только в 2024 году в соответствующий реестр были внесены около тридцати тысяч украинцев, включая гражданских. Сколько военнослужащих получили такой статус, чиновник не уточнил.

"Раз в месяц мы сводим статистику пропавших без вести по регионам — по месту регистрации пропавшего без вести лица. По данным на конец декабря 2024 года, на первом месте Донецкая, далее — Днепропетровская и Харьковская области", — рассказал он.

А.Добросердов добавил, что в настоящее время в розыске находятся 59 тысяч украинцев, из них 7,5 тыс. официально подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как пленные.