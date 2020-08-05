В Украине назначили нового начальника Главного управления разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ глава государства подписал 5 августа.

На этом посту Буданов сменит Василия Бурбу, который был назначен на эту должность 15 октября 2016 года.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в офисе президента.