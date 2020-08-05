О нас
Report Georgia

В Украине назначили нового начальника Главного управления разведки

В Украине назначили нового начальника Главного управления разведки Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны.
Другие страны
5 августа 2020 г. 22:54
В Украине назначили нового начальника Главного управления разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ глава государства подписал 5 августа.

На этом посту Буданов сменит Василия Бурбу, который был назначен на эту должность 15 октября 2016 года.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в офисе президента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага
Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага
5 августа 2020 г. 22:45
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч
5 августа 2020 г. 22:02
Пять человек погибли при пожаре в Колорадо
Пять человек погибли при пожаре в Колорадо
5 августа 2020 г. 21:48
В Ливане назвали возможную сумму ущерба от взрыва в Бейруте
В Ливане назвали возможную сумму ущерба от взрыва в Бейруте
5 августа 2020 г. 21:41
В Турции за сутки число зараженных коронавирусом превысило 1100 человек
В Турции за сутки число зараженных коронавирусом превысило 1100 человек
5 августа 2020 г. 21:31
UNICEF направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте
UNICEF направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте
5 августа 2020 г. 21:27
Число новых инфицированных в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму
Число новых инфицированных в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму
5 августа 2020 г. 20:52
При взрыве в Бейруте пострадали 17 местных журналистов
При взрыве в Бейруте пострадали 17 местных журналистов
5 августа 2020 г. 19:41
Папа Римский выразил соболезнования народу Ливана
Папа Римский выразил соболезнования народу Ливана
5 августа 2020 г. 16:28
В США выявили свыше 57 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
В США выявили свыше 57 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
5 августа 2020 г. 15:27

Последние новости

23:33
В Сомали боевики убили восьмерых военных Другие страны
23:11
Чемпион Турции выбыл из Лиги Европы  Футбол
23:03
"Шахтер" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Футбол
22:54
В Украине назначили нового начальника Главного управления разведки Другие страны
22:45
Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага Другие страны
22:02
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч Другие страны
21:48
Пять человек погибли при пожаре в Колорадо Другие страны
21:41
В Ливане назвали возможную сумму ущерба от взрыва в Бейруте Другие страны
21:31
В Турции за сутки число зараженных коронавирусом превысило 1100 человек Другие страны
21:27
UNICEF направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте Другие страны
20:52
Число новых инфицированных в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму Другие страны
20:41
Азербайджан предоставит Ливану 1 млн долларов финансовой помощи Внешняя политика
20:24
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19 Бизнес
20:05
На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин Туризм
19:41
При взрыве в Бейруте пострадали 17 местных журналистов Другие страны
Вся новостная лента