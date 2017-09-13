В Украине назначен новый глава Службы внешней разведки

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении главой Службы внешней разведки (СВР) 37-летнего Егора Божко, ранее исполнявшего обязанности руководителя украинской миссии при НАТО, передает Report со ссылкой на РБК.

"Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - заявил П.Порошенко, представляя нового главу СВР личному составу разведслужбы.

Украинский президент выразил уверенность в том, что новый глава СВР придаст импульс развитию спецслужбы, повысит эффективность ее работы, в том числе и в сотрудничестве с другими ведомствами оборонного блока.

Предыдущего руководителя СВР, кадрового разведчика Виктора Гвоздя П.Порошенко отправил в отставку в апреле 2016 года. Пришедший на смену Гвоздю Божко после окончания в 2002 году Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко работал только по линии МИДа - в центральном аппарате министерства и миссии при НАТО.