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В Украине арестовали миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома"

В Украине арестовали миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий.
Другие страны
8 июля 2022 г. 16:05
В Украине арестовали миллиардные активы Газпрома, Роснефти и Росатома

В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по сообщению пресс-службы СБУ, конечными этих компаний являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Как отмечается в сообщении, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение Россией войны в Украине, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, которое есть в их собственности.

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Версия на английском языке Billion-dollar assets of Russia's Gazprom, Rosneft and Rosatom arrested in Ukraine

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