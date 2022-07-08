В Украине арестовали миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома"

В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий.

В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по сообщению пресс-службы СБУ, конечными этих компаний являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Как отмечается в сообщении, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение Россией войны в Украине, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, которое есть в их собственности.