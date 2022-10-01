В Украине начнут собирать БПЛА Bayraktar Akıncı

В Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı.
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"На заводе Baykar в Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", — сказал Х.Байрактар.
По словам гендиректора, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром. Стороны обсуждали детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов. Также было выражено намерение построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" в Украине в конце 2023 года.