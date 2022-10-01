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В Украине начнут собирать БПЛА Bayraktar Akıncı

В Украине начнут собирать БПЛА Bayraktar Akıncı В Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı.
Другие страны
1 октября 2022 г. 23:38
В Украине начнут собирать БПЛА Bayraktar Akıncı

В Украине на заводе Baykar начнут собирать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Akıncı.

Как передает Report со ссылкой на Еspreso.tv, об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар.

"На заводе Baykar в Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", — сказал Х.Байрактар.

По словам гендиректора, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром. Стороны обсуждали детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов. Также было выражено намерение построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" в Украине в конце 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке “Bayraktar Akıncı” PAU-ları Ukraynadakı zavodda yığılacaq

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