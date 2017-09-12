В Украине начались четырехдневные командно-штабные учения

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Командно-штабные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Несокрушимая устойчивость - 2017"с привлечением войск и оперативных резервов начались во вторник, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"До 15 сентября состоится ряд учений с привлечением войск и оперативных резервов, главными из которых станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017", - отметили в министерстве обороны, ссылаясь на начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.

По его словам, цель маневров - "наращивание возможностей органов военного управления осуществлять командование войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий". Этим маневрам предшествуют учения тыловых служб, которые будут совершенствовать систему планирования и обеспечения группировок войск и управления привлеченными силами в ходе стратегического развертывания ВСУ и организации обороны на угрожаемых направлениях.

Кроме того, до 15 сентября будет организована тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием их штабов.

Учения "Несокрушимая устойчивость - 2017" совпадают с совместными стратегическими учениями России и Беларуси "Запад-2017", которые запланированы с 14 по 20 сентября.