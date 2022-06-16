О нас

В Украине лекарства будут доставлять c помощью дронов

В Украине лекарства будут доставлять c помощью дронов В Украине могут расположить 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств и запустить их доставку беспилотниками.
Другие страны
16 июня 2022 г. 18:24
В Украине лекарства будут доставлять c помощью дронов

В Украине могут расположить 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств и запустить их доставку беспилотниками.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

По его словам, в Украине запланирован запуск пилотного проекта компании-разработчика новейших логистических решений Zipline. На территории страны разместят 10 инновационных хабов для хранения лекарств.

Специалисты компании планируют начать организацию таких складов в Киевском регионе. Компания рассматривает возможность доставки лекарств беспилотниками за один час в пределах 100 км от складов. Максимальный вес груза должен составлять менее 2 кг.

"Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения", - отметил Комарида.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi