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В Украине из-за войны погибли 500 детей

В Украине из-за войны погибли 500 детей В Украине из-за российской агрессии погибли 500 детей. Еще больше тысячи несовершеннолетних пострадали.
Другие страны
13 августа 2023 г. 12:21
В Украине из-за войны погибли 500 детей

В Украине в результате российской военной агрессии погибли 500 детей.

Как передает Report, об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным правоохранителей, более 1097 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 298, Киевской - 129, Херсонской - 118, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.

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