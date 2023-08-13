В Украине из-за войны погибли 500 детей

В Украине из-за российской агрессии погибли 500 детей. Еще больше тысячи несовершеннолетних пострадали.

В Украине в результате российской военной агрессии погибли 500 детей.

Как передает Report , об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным правоохранителей, более 1097 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 485, Харьковской - 298, Киевской - 129, Херсонской - 118, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 94, Черниговской - 71, Луганской - 67.