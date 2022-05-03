В Украине из-за войны погибли 220 детей

С начала боевых действий России в Украине погибли 220 детей. При этом пострадали более 406.

С начала боевых действий России в Украине погибли 220 детей. При этом пострадали более 406.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43.