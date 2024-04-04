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В Украине из-за пыльной бури погибли два человека

В Украине из-за пыльной бури погибли два человека В Украине два человека погибли, еще семеро пострадали из-за пыльной бури.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 18:29
В Украине из-за пыльной бури погибли два человека

В Украине два человека погибли, еще семеро пострадали из-за пыльной бури.

Как передает Report, об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В Черниговской области погибли два человека. В Днепропетровской области трое травмированных, также по два человека травмированы в Киеве и Чернигове. Повреждено 63 объекта. Также было обесточено 22 населенных пункта", - рассказал собеседник издания.

Песчаная буря накрыла Киев 2 апреля. Сообщалось о шквалистом ветре, жители столицы жаловались, что на улице сложно дышать. Днем ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информировала, что страну накрыла пыль из Сахары. После этого столичные власти сообщали, что фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве.

Украинский эколог Владимир Борейко предположил, что пыль из Сахары, накрывшая страну, могла содержать радиоактивные частицы, пестициды и бактерии.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada toz fırtınası nəticəsində iki nəfər ölüb

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