В Украине из гранатомета обстреляли здание телеканала - ВИДЕО

В Киеве полицейские разыскивают человека, который выстрелил в стену здания телеканала из гранатомета, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщили в столичной полиции, сигнал поступил в 3:40 утра. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. Рядом был найден отстрелянный тубус гранатомета.

Пострадавших нет. Преступление квалифицировано как террористический акт.

По данным некоторых СМИ, в здании расположен офис телеканала "112.Украина".