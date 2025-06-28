В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов

Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

Как передает Report, об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный закон, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

В то же время он отметил, что после завершения войны Украину ждет много вызовов. Их характер в подавляющем большинстве зависит от того, как и когда будет закончена война, отметил глава украинского парламента.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - добавил он.