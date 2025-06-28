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В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов

В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.
Другие страны
28 июня 2025 г. 23:52
В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов

Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

Как передает Report, об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный закон, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

В то же время он отметил, что после завершения войны Украину ждет много вызовов. Их характер в подавляющем большинстве зависит от того, как и когда будет закончена война, отметил глава украинского парламента.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - добавил он.

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