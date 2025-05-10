В Украине готовы начать 30-дневное перемирие с 12 мая

Лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу и заявили о готовности прекратить огонь с понедельника.

Лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу и заявили о готовности украинской стороны к прекращению с 12 мая.

Как передает Report об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер после встречи "коалиции решительных" в Киеве в субботу поговорили по телефону с Трампом.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника [12 мая]", - сказал Сибига.

По словам главы МИД, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, "длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам".