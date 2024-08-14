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В Украине эвакуируют жителей 183 населенных пунктов Сумской области

В Украине эвакуируют жителей 183 населенных пунктов Сумской области В Сумской области Украины из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта.
Другие страны
14 августа 2024 г. 19:54
В Украине эвакуируют жителей 183 населенных пунктов Сумской области

В Сумской области Украины из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", - заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что в Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских военных.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Sumı vilayətinin 183 yaşayış məntəqəsinin sakinləri təxliyə edilir
Версия на английском языке Ukraine evacuates residents from 183 settlements in Sumy

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