В Украине эвакуируют жителей 183 населенных пунктов Сумской области

В Сумской области Украины из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта.

В Сумской области Украины из-за постоянных обстрелов эвакуации подлежат 183 населенных пункта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", - заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что в Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских военных.