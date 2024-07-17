В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

Атомный энергоблок мощностью 1 тыс. МВт подключен к энергосети Украины после планового ремонта.

Атомный энергоблок мощностью 1 тыс. МВт подключен к энергосети Украины после планового ремонта.

Как передает Report, об это пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

"Энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", - говорится в сообщении.

По информации, все остальные энергоблоки компании, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.