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В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе Атомный энергоблок мощностью 1 тыс. МВт подключен к энергосети Украины после планового ремонта.
Другие страны
17 июля 2024 г. 14:45
В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

Атомный энергоблок мощностью 1 тыс. МВт подключен к энергосети Украины после планового ремонта.

Как передает Report, об это пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

"Энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", - говорится в сообщении.

По информации, все остальные энергоблоки компании, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

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