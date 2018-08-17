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    В Украине депутаты подрались в эфире телеканала из-за гей-парада - ВИДЕО

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Депутаты Верховной рады Сергей Шахов и Игорь Мосийчук устроили драку в эфире телеканала "Прямой".

    Как передает Report, Шахов заявил о посещении коллегой гей-парадов. В ответ Мосейчук потребовал, чтобы тот извинился. После взаимных оскорблений депутаты набросились друг на друга с кулаками в студии телеканала.

    При этом в своём "фейсбуке" "Прямой" сообщил, что продолжение драки между Шаховым и Мосейчуком случилось после выхода из студии в лифте.

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