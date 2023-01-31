В Украине депутат задержан за шпионаж

Задержан депутат Сиверского городского совета Донецкой области Украины.

Задержан депутат Сиверского городского совета Донецкой области Украины.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, имя депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ), задержанного Службой безопасности Украины, не разглашается по причине тайны следствия.

Сообщается, что он осуществлял шпионскую деятельность в пользу Главного разведывательного управления России. По имеющейся информации, депутат передавал стратегическую информацию российской разведке.

Отметим, что в период войны ряд должностных лиц избирательных и административных органов Украины задержаны за шпионаж и государственную измену.

Деятельность партии ОПЗЖ запрещена в Украине.