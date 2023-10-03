В Украине депутат призвала к отставке министра энергетики

Депутат Верховной рады Украины Людмила Буймистер призвала к отставке действующего министра энергетики страны Германа Галущенко на фоне сложившейся ситуации в сфере энергетики.

Депутат Верховной рады Украины Людмила Буймистер призвала к отставке действующего министра энергетики страны Германа Галущенко на фоне сложившейся ситуации в сфере энергетики.

Об этом заявила парламентарий в интервью восточноевропейскому бюро Report.

По ее словам, одной из наиболее уязвимых сфер экономики в продолжающейся войне с РФ остается энергетика.

"С начала полномасштабной войны вражеская сторона наносит удары по гражданской энергетической инфраструктуре, оккупировала атомные электростанции. То есть мы столкнулись с угрозой энергобезопасности страны", - сказала она.

Депутат отметила, что Украина борется с этими угрозами благодаря помощи со стороны партнеров.

"Сложилась непростая ситуация. Одним из плюсов является то, что наша энергетическая система синхронизирована с энергосистемой Европы. В этой связи Украина может обеспечивать стабильность энергетической системы за счет поставок из стран Евросоюза", - сказала она.

Буймистер считает, что объемы поставок энергоресурсов в Украину будут достаточными, чтобы пережить зиму.

Парламентарий подчеркнула, что единственным верным решением Верховной рады в сложившейся ситуации стало бы освобождение от должности министра энергетики Германа Галущенко.

"Подготовку к зимнему и отопительному сезону ведет не Верховная рада, а Министерство энергетики Украины, “Укрэнерго” и другие государственные учреждения. Таким образом, смена руководства в Минэнерго это единственный способ улучшить ситуацию", - сказала Буймистер.

По ее словам, смена руководства также ускорит трансформацию энергетической системы Украины. Депутат подчеркнула, что в этом Украине могут помочь и азербайджанские партнеры.

"В настоящее время множество азербайджанских компаний в Украине осуществляют деятельность в сфере энергетики. Верю, что эти компании могут активно работать и в других сферах", - сказала он.