О нас

В Украине депутат призвала к отставке министра энергетики

В Украине депутат призвала к отставке министра энергетики Депутат Верховной рады Украины Людмила Буймистер призвала к отставке действующего министра энергетики страны Германа Галущенко на фоне сложившейся ситуации в сфере энергетики.
Другие страны
3 октября 2023 г. 16:22
В Украине депутат призвала к отставке министра энергетики

Депутат Верховной рады Украины Людмила Буймистер призвала к отставке действующего министра энергетики страны Германа Галущенко на фоне сложившейся ситуации в сфере энергетики.

Об этом заявила парламентарий в интервью восточноевропейскому бюро Report.

По ее словам, одной из наиболее уязвимых сфер экономики в продолжающейся войне с РФ остается энергетика.

"С начала полномасштабной войны вражеская сторона наносит удары по гражданской энергетической инфраструктуре, оккупировала атомные электростанции. То есть мы столкнулись с угрозой энергобезопасности страны", - сказала она.

Депутат отметила, что Украина борется с этими угрозами благодаря помощи со стороны партнеров.

"Сложилась непростая ситуация. Одним из плюсов является то, что наша энергетическая система синхронизирована с энергосистемой Европы. В этой связи Украина может обеспечивать стабильность энергетической системы за счет поставок из стран Евросоюза", - сказала она.

Буймистер считает, что объемы поставок энергоресурсов в Украину будут достаточными, чтобы пережить зиму.

Парламентарий подчеркнула, что единственным верным решением Верховной рады в сложившейся ситуации стало бы освобождение от должности министра энергетики Германа Галущенко.

"Подготовку к зимнему и отопительному сезону ведет не Верховная рада, а Министерство энергетики Украины, “Укрэнерго” и другие государственные учреждения. Таким образом, смена руководства в Минэнерго это единственный способ улучшить ситуацию", - сказала Буймистер.

По ее словам, смена руководства также ускорит трансформацию энергетической системы Украины. Депутат подчеркнула, что в этом Украине могут помочь и азербайджанские партнеры.

"В настоящее время множество азербайджанских компаний в Украине осуществляют деятельность в сфере энергетики. Верю, что эти компании могут активно работать и в других сферах", - сказала он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada deputat energetika nazirinin istefasını tələb edir

Экслюзивные новости

Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi