В Украине бушует стихия: хаос на дорогах, 9 погибших

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ За минувшие сутки из-за осложнения погодных условий на дорогах Украины погибли 9 человек, еще 66 получили травмы.

Как передает Report, об этом сoобшил пресс-служба Нацполиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы – 66", – сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Еще в пяти областях наблюдается напряженная обстановка. Так, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП с 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.