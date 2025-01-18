В Украине будут отчислены студенты, не прошедшие военную подготовку и не принесшие присягу

Украинские студенты обязаны с сентября 2025 года пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и принести присягу.

Украинские студенты обязаны с сентября 2025 года пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП) и принести присягу.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил замминистра обороны Украины Сергей Мельник.

"Хочу подчеркнуть, что подготовка является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на неудовлетворительно, если они отказываются принести военную присягу - они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях", - сказал он.

С.Мельник подчеркнул, что это касается всех граждан Украины.

Напомним, что 15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении поправок в закон о воинской обязанности. В частности, он обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе студентов, проходить курс военной подготовки взамен упраздненной срочной службы в армии.