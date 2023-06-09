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В Украине будет создана экспертная группа по привлечению России к ответственности за экоцид

В Украине будет создана экспертная группа по привлечению России к ответственности за экоцид В Украине будет создана специальная экспертная группа, которая займется вопросами привлечения России к ответственности за преступления экоцида на украинской территории.
Другие страны
9 июня 2023 г. 00:33

В Украине будет создана специальная экспертная группа, которая займется вопросами привлечения России к ответственности за преступления экоцида на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Так же, как мы создали специальные экспертные группы, которые занимаются продвижением санкций и гарантий безопасности для Украины, мы создаем и экспертную группу, которая будет заниматься, прежде всего, консолидацией мира - чтобы за экоцид была полная ответственность России, и чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией – с экоцидом", - отметил Зеленский во время видеообращения к мировым экоактивистам и экспертам о последствиях подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

При этом, он выразил уверенность в том, что при достаточном уровне лидерства в мире соответствующие инструменты воплотимы в реальность.

По словам президента, "более чем в 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен, тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен подход, доступ к питьевой воде из-за уничтожения дамбы, затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных".

"Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже находятся в воде. Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже измеряется тысячами. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены и, по меньшей мере, половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее 20 тысяч диких животных под угрозу гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanı ekosidlə bağlı məsuliyyətə cəlb etmək üçün ekspert qrupu yaradılacağını bildirib

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