В Украине арестовали имущество России и Беларуси на сумму свыше 21 млн долларов

Имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 21,3 млн долларов, включая 420 вагонов, арестовали в Украине.

Имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 21,3 млн долларов, включая 420 вагонов, арестовали в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Офисом генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн гривен (около 16,9 млн долларов) и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн гривен (около 4,4 млн долларов), принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.