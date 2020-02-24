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В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Такие данные приводятся в опубликованной в понедельник сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе не уточняется, чем могут быть обусловлены такие случаи.

Между тем, как сообщила газета South China Morning Post, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года.

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