​В Ухане за сутки не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на восемь человек, количество заразившихся увеличилось на 34, выздоровели еще 819 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом ни один из новых случаев не приходится на ставший эпицентром эпидемии в стране город Ухань.

По данным ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3 245. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 4%.