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В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом

​В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусо

Новый подтвержденный случай заражения коронавирусом выявлен в городе Ухане, где на протяжении длительного времени не выявляли заболевших COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В настоящее время по всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 - в Ухане), 63 616 человек выздоровели (46 464 - в Ухане), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане).

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