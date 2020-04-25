​В Ухане вылечили последнего тяжелобольного с COVID-19

город Ухань https://report.az/storage/news/5c16cd141a79ea998c9ee29913b90016/ee58bdb5-0f50-44ea-9a4c-bb9d0071c3b0_292.jpg

Врачи из китайского города Ухань, откуда вспышка коронавируса распространилась по всему миру, заявили об излечении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом в одной из местных больниц.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

"В Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - сказал Ми Фэн.

На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заболеваний в Китае составляет 927, под наблюдением остаются более 8 тыс. человек, контактировавших с больными.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.