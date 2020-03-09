В Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей

Уже 11 из 14 временных госпиталей Уханя, которые были организованы на стадионах и выставочных центрах, закрылись в связи с выпиской пациентов, сообщило Центральное телевидение Китая, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"После начала эпидемии в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении телеканала.

Оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы, где принимают больных с коронавирусной инфекцией.

Эпидемиологическая ситуация в Китае, в том числе и в очаге эпидемии, провинции Хубэй, в последнее время улучшается.