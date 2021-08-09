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В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19

В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19 Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции, в воскресенье завершили тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив более 11,28 миллиона жителей.
Другие страны
9 августа 2021 г. 02:27
В Ухане почти всех жителей города проверили на COVID-19

Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась эпидемия коронавирусной инфекции, в воскресенье завершили тестирование на COVID-19 почти всего населения, проверив более 11,28 миллиона жителей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Администрация города во вторник заявила о своем решении провести тестирование всех жителей Уханя на коронавирус после того, как было выявлено несколько новых случаев заражения. Таким образом, на тестирование ушло пять дней.

По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, специалистам удалось "практически полностью охватить" население города, за исключением детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

К субботе в Ухане было подтверждено 37 случаев передачи COVID-19 от человека к человеку, а также 41 бессимптомный носитель инфекции. По словам представителя местных органов здравоохранения, девять случаев были зафиксированы при массовом тестировании в закрытых жилых комплексах, а остальные - у находящихся на карантине людей, контактировавших с зараженными.

Академик Китайской академии наук Чэнь Сяопин в этой связи заявил, что по результатам тестирования можно судить о том, что вспышка COVID-19 в городе не вызвала широкого распространения коронавируса.

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