В Ухане открыли второй специальный госпиталь

Второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса "Лэйшэньшань", построенный в кратчайшие сроки в китайском городе Ухань, в субботу сдан в эксплуатацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Первая группа медицинских работников уже прибыла на место, они ведут подготовку к приему пациентов, которых, как ожидается, сюда переведут также в субботу. Здесь будут находиться только те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден.

Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.

Согласно окончательным данным, госпиталь поделен на 32 секции, где разместили 1500 койко-мест.