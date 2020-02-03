В Ухане открылась построенная за 10 дней больница

В китайском Ухане открылась новая больница, построенная за 10 дней, для того, чтобы разгрузить переполненные госпитали, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Больница построена на окраине города, ее начали возводить 23 января, стройка шла усиленными темпами. Палаты оснащены самым современным медицинским оборудованием.

В лечебное учреждение прибыли медицинские бригады из Народно-освободительной армии, больница начала прием пациентов. Госпиталь рассчитан на тысячу пациентов.

Напомним, что в декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от него погиб уже 361 человек.