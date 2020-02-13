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В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

​В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

Еще 2600 медицинских работников направлены на борьбу с коронавирусом в китайский город Ухань.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Это решение утвердил председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.

Новые врачи и санитары займутся организацией лечения пациентов по модели госпиталя "Хошэньшань" на базе больницы Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребенка в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, а во второй - 700.

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