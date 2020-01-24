В Уганде зафиксировали вспышку желтой лихорадки

Министерство здравоохранения Уганды объявило в пятницу о вспышке в стране желтой лихорадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о случаях смертельно опасного заболевания уведомлена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Желтая лихорадка поражает в год до 200 тыс. человек в тропических регионах планеты. Из них гибнет около 30 тыс. заболевших. До 90% всех случаев желтой лихорадки приходится на Африку.

В северо-западных районах Мойо и Булииса, находящихся на границе с Южным Суданом, выявлены четыре человека, которые заразились желтой лихорадкой, трое из них умерли. Научно-исследовательский институт вирусологии подтвердил наличие вируса желтой лихорадки в крови заболевших.

В районы вспышки заболевания направлены группы быстрого медицинского реагирования, в ближайшие дни там начнется вакцинация населения.