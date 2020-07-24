В Уганде зафиксировали первый случай смерти от COVID-19

Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что в стране зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19.

Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что в стране зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"Уганда зарегистрировала первую смерть от COVID-19", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Сообщается, что скончалась 34-летняя женщина, у которой были симптомы коронавируса, включая температуру, сухой кашель, головную боль и одышку. Диагноз COVID-19 подтвердили четыре лаборатории. Все контактировавшие с умершей находятся на карантине.